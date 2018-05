Die SkodaTour de Luxembourg steht an und die Veranstalter gaben am Freitag bekannt, dass mit Wout van Aert ein bekannter Name ins Großherzogtum kommt.

Van Aert kommt zur SkodaTour de Luxembourg

Die SkodaTour de Luxembourg steht an und die Veranstalter gaben am Freitag bekannt, dass mit Wout van Aert ein bekannter Name ins Großherzogtum kommt.

Cyclocross-Weltmeister Wout van Aert wird bei der SkodaTour de Luxembourg (30. Mai bis 3. Juni) antreten. Der 23-Jährige Belgier vom Team Vérandas Willems möchte hierzulande seine Klasse unter Beweis stellen. Neben den drei gewonnenen WM-Titeln (2016, 2017 und 2018) zeigte van Aert auch auf der Straße bereits gute Leistungen.



Vor zwei Jahren gewann er den Prolog der Belgien-Rundfahrt, 2017 feierte er drei weitere Erfolge.