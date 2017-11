(DL) - So manch ein Bewohner der westlich der Hauptstadt und im Osten des Landes gelegenen Kommunen hat sich gewundert, als er letztens eine Rolle grüner Plastiksäcke bei seinem Briefkasten vorfand. Nanu, waren diese Tüten nicht immer blau? Ja, das waren sie, und in den meisten Ortschaften des Landes sind sie es auch nach wie vor. Doch hat der grüne Sack die „Blo Tut“ inzwischen in 21 Kommunen abgelöst. Der Vorteil: Er kann mehr als sein Vorgänger.



Angefangen hat alles in den Gemeinden Mertert und Stadtbredimus ...