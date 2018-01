(nas) - Mit der Tourismus-Messe "Vakanz" wurde am Freitag wiederum das landesweit größte Reisebüro in Kirchberg eröffnet. Bereits am Samstag hatten viele Besucher den Weg in die Luxexpo gefunden, um sich dort für ihre nächste Reise inspirieren zu lassen.



Ob ein erholsamer Strandurlaub, Wanderungen in den Bergen oder aber die perfekte Familienreise - für jeden ist etwas dabei. Dafür sorgen die über 200 Anbieter aus aller Welt, die auf einer Gesamtfläche von 17.000 Quadratmeter für sich und ihr Hotel beziehungsweise ihre Region oder ihr Land werben.



Die Messe in den Hallen 7, 8 und 9 der Luxexpo ist am Samstag und Sonntag noch jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Neben der Möglichkeit, sich über Reisen zu informieren und den Urlaub zu buchen, werden auch zahlreiche Animationen angeboten, wie etwa die Mini-Dronen-Landesmeisterschaft. Zudem gibt es Gewinnspiele – auch am Stand des „Luxemburger Wort“. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.





