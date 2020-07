Wer mit Familie einen aktiven Nachmittag verbringen will, ist in der Rue Vauban in Pfaffenthal genau richtig.

Vakanz doheem: Wo sich Goethe eine Pause gönnte

Roland ARENS Wer mit Familie einen aktiven Nachmittag verbringen will, ist in der Rue Vauban in Pfaffenthal genau richtig.

Entlang den Mäandern der Alzette auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg gibt es viele schöne Plätze zum Entspannen und Erholen. Einer davon liegt an der Rue Vauban, am rechten Ufer des Flusses, einen Steinwurf von der Jugendherberge entfernt. Eine Familie, die einen aktiven Nachmittag verbringen will, ist hier genau richtig ...