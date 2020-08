Howald ist eine junge Ortschaft, die in kurzer Zeit schnell gewachsen ist. Die Ortschaft besitzt dennoch einige Waldgebiete. Den Einfluss der Menschen spürt man dort aber deutlich.

Vakanz Doheem: Wo Mensch und Natur aufeinanderprallen

Anders als die Nachbarortschaften blickt Howald auf eine sehr kurze Geschichte zurück. Die Ortschaft entstand nicht aus einem historisch gewachsenen Bauerndorf, sondern ist das Resultat eines Entwicklungsschubs, der vor allem in den 1960er-Jahren begann.

Dossier: Vakanz doheem 2020 Ein Urlaub in die Ferne behagt in diesem Sommer nicht jedem. Doch auch Luxemburg hat viel zu bieten. Die LW-Redaktion hat einige "Vakanz doheem"-Tipps zusammengestellt.

Mehrere Lehrpfade blicken auf diese Vergangenheit zurück, einer von ihnen führt durch das Waldgebiet auf dem Howalder Plateau. Schon von Weitem kann man vernehmen, wie dort Mensch und Natur aufeinanderprallen.

Unter dem Plateau verläuft ein Autobahntunnel, der mit zwei Brücken verbunden ist. Von hier aus lässt sich etwa ein Blick auf den Pont Victor Bodson werfen. Die Brücke führt über die Route de Thionville und prägt das Bild der Gemeinde.

Weniger bekannt ist hingegen das Viaduc de la Drosbach, das über den Minesbësch führt. Sowohl auf dem Plateau als auch im unteren Bereich kann man die Überführung bei einem Spaziergang entdecken und die Wucht des vorbeiziehenden Verkehrs auf sich wirken lassen. Das ist zugegebenermaßen nicht unbedingt entspannend, hinterlässt aber einen bleibenden Eindruck.

Beim Howalder Friedhof in der Rue Dr Joseph Peffer gelangt man in den oberen Waldbereich. Von dort führen die Pfade an beiden Brücken vorbei und man gelangt auch in den unteren Bereich des Minesbësch.

