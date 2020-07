Vakanz doheem: Wandern im Wildpark

Im früheren Wildpark Hosingen werden heute zwar Schüler unterrichtet, aber es können auch ausgedehnte Wanderungen unternommen werden.

Heute verbindet man den Namen „Park Hosingen“ in erster Linie mit einer interkommunalen Grundschule. Doch zuvor befand sich an derselben Stelle ein Wildpark. Und auch wenn dieser nicht mehr in seiner ursprünglichen Form existiert, kann man rund um den Schulkomplex nach wie vor Wanderungen unternehmen.

Dies entweder auf zwei beschilderten Wanderwegen von drei respektive sieben Kilometern oder dem 2,6 Kilometer langen Walderlebnispfad mit seinen neun Stationen.



Wer die Abgeschiedenheit sucht, ist hier goldrichtig, auch wenn hin und wieder der ein oder andere vierbeinige Waldbewohner vorbeischaut ...