Vakanz doheem: Reise in eine Legende

Eine Wanderung auf den Spuren eines tapferen Ritters und seinem Gelübde bietet sich im malerischen Eischtal als Ausflug an.

(mt) - Ein edler und tapferer Ritter wurde von seinen Feinden einst immer mehr nach den Felsen am rechten Eischufer oberhalb des Marientals gedrängt. So sah er den Tod vor und hinter sich und beschloss in der Not, den gefährlichen Sprung in die Tiefe zu wagen.

Zuvor aber machte er das Gelübde, so viel Pfund Wachskerzen der Klosterkirche zu schenken, als er in voller Rüstung samt seinem Pferde wiege, falls er mit dem Leben davonkäme ...