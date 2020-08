Vakanz doheem: Park Roudemer in Steinfort

Hinter dem Kultur- und Sportzentrum Roudemer gelegen, lädt ein kleiner Park zum Spazieren ein.

Wer in Luxemburg von Baggerweihern redet, denkt nicht unbedingt sofort an Steinfort.

Dabei befindet sich hier, im Parc Roudemer, seit Ende der 1980er-Jahre ein solcher Weiher.

Hinter dem Kultur- und Sportzentrum Roudemer gelegen, lädt ein Rundweg zum Spazieren ein. Gespeist wird der Fischweiher, der auch bei Anglern beliebt ist, von der Eisch.





Der Name Roudemer wurde in Anlehnung an das Rote Meer gewählt.

Er stammt aus der Zeit, als Eisenerz mit Pferdewagen nach Steinfort zur Verhüttung transportiert wurde ...