Vakanz doheem: Mit Bello zur Abendpromenade

Wer gerne mit dem Hund Gassi geht, oder selbst einfach nur eine Runde spazieren möchte, der findet dafür in Bettemburg einen von viel Natur umgebenen Feldweg.

Ob bei sommerlichen 25 Grad oder doch bei trübem Wetter: Es gibt eine Freizeitbeschäftigung, die sowohl während der Ferien, am Wochenende oder auch an Feierabenden dem Körper und der Seele Gutes tut: das Spazierengehen. Und es gibt einen Ort im Süden des Landes, an dem eine abendliche Promenade ganz besonders angenehm ist.

Die Rede ist von einem von Feldern umgebenen Weg in Bettemburg ...