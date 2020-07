Wer seine Fitness testen will und zum Abschluss mit einem Panoramablick belohnt werden will, ist am Krékelsbierg in Übersyren genau richtig.

Vakanz doheem: Mehr als nur ein schöner Ausblick

Was gibt es Schöneres als einen Waldspaziergang – noch dazu die Wanderung hinauf auf ein Plateau, von wo aus man einen herrlichen Ausblick auf die Umgegend und sogar weit hinter das Moseltal hat? Die Rede ist vom Krékelsbierg, der hoch über der Ortschaft Übersyren in der Gemeinde Schüttringen thront. Die Wanderung beginnt am Ende der Rue de la Montagne, wo der fahrbare Untersatz geparkt werden kann. An der ersten Abzweigung geht es links in Richtung Krékelsbierg, zumindest für die Wanderer, die fitte Beine haben ...