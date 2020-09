Vakanz doheem: Im Reich der Kimmfrächen

Auf der Hëlt in Rosport kann man einen der 22 Geotopen des Natur- a Geopark Müllerthal mit seiner Fauna und Flora sowie seinen Weinbergen entdecken.

Der Natur- a Geopark Mëllerdall beginnt in der Gemeinde Rosport-Mompach. Und wie in der Gegend um Berdorf gibt es auch in Rosport spektakuläre Felsformationen, in deren Umgebung einer Sage nach die Kimmfrächen lebt.

Der lokale vier Kilometer lange Wanderweg R 7 führt vom Sauerpark aus durch den Wald auf die Hëlt, die zu den 22 Geotopen des Natur- a Geopark gehört ...