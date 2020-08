Vakanz doheem: Im Reich der Karpfen

Im Freizeitgebiet in Remerschen gibt es seit Kurzem eine Attraktion mehr. In zwei Weihern können Angler nun ihrem Hobby nachgehen.

Das Naturschutzgebiet Haff Réimech und besonders der Badeteich im Bréicherwee erfreuen sich insbesondere in den Sommermonaten einer großen Beliebtheit bei Besuchern aus dem In- und Ausland. Seit diesem Jahr gibt es dort aber nicht nur am Badesee Neues zu entdecken, sondern auch nebenan. Denn etwas versteckt hinter einem Zaum sowie schatten spendenden Bäumen gibt es zwei weitere Baggerweiher.

In ihrem Wasser tummeln sich seit einigen Monaten Karpfen von unterschiedlichen Größen und Arten.

In dem sogenannten Carpodrom können Hobbyfischer mit einem Anglerschein täglich auf Karpfenfang gehen ...