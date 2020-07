Vakanz doheem: Geschichten vom Schëfflenger Bierg

Der acht Kilometer lange Rundweg über den Schifflinger Hausberg verbindet Geschichte und Natur.

Unter den vielen Perlen in Luxemburgs Süden bietet insbesondere der Schëfflenger Bierg südlich von Schifflingen eine spektakuläre Szenerie für eine ausgedehnte Wandertour. Auf dem gezeichneten, acht Kilometer langen Rundweg, der in der Rue du parc beim Schwimmbad seinen Anfang nimmt, steigt man hinauf in urtümliche Kalkbuchenwälder.

Viele Zeugen des Eisenerzbergbaus wie die Schwarz Brëck, oder noch erhaltene Stollen zeigen sich auf dem Weg ...