Vakanz doheem: Geheimnisvolles Moseltal

Auf dem Natur- und Weinlehrpfad Kelsbaach gibt es auf anspruchsvollen 5,25 Kilometern viel zu entdecken.

In der luxemburgischen Weinbauregion locken die Traumschleifen-Wanderwege in Schengen, Ahn und Manternach das ganze Jahr über viele Wanderer an. Darüber hinaus gibt es aber noch andere Wege, bei denen es sich lohnt, sie zu erkunden.

Einer davon ist der 5,25 Kilometer lange Wein- und Naturpfad, der auf etwas mehr als vier Kilometern durch das Naturschutzgebiet Kelsbaach führt. An einem Rastplatz in Grevenmacher oberhalb der Rue des Vignes im Weinberg geht es los.

Unterwegs kann man dann die Region zwischen Grevenmacher und Machtum mit ihrer Fauna, Flora und Geologie erkunden ...