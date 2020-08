Vakanz doheem: Eine Fahrt, wie ein kleiner Urlaub

Der Vëlosummer macht aus bisherigen Sackgassen auf geschützten Wegen nun einen Startpunkt für neue Fahrradtouren. So auch in Hesperingen.

War bislang in Hesperingen Schluss, wenn man mit dem Rad von der Hauptstadt an der Alzette entlang in Richtung Süden fuhr, so ist dies in diesem Jahr anders.

Der Vëlosummer 2020 beschert dem Freizeitradler in diesem Monat auch hier neue vom motorisierten Verkehr geschützte Wege.

Eine der gesperrten Strecken beginnt gleich jenseits des Hesper Parks gegenüber vom Campingplatz und führt an Baumalleen, kühlen Wäldern und satten Wiesen entlang über Syren nach Moutfort.

Hier bietet sich die Möglichkeit, über Milbech, einen steilen aber kurzen Anstieg nach Kréintgeshaff und Sandweiler zu fahren, wo es am deutschen und am amerikanischen Soldatenfriedhof vorbei zwei weitere abgesicherte Segmente gibt ...