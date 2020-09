Die Kalktuffquelle hat während der Pandemie den ein oder anderen Wanderer im Müllerthal in seinen Bann gezogen. Neben einem tropischen Farbenspiel kann man bei dem Farbenspiel auch die Ruhe genießen.

Vakanz doheem: Ein Wasserfall und paradiesische Farben

Sophie HERMES

Der Schiessentümpel zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Müllerthal. Allerdings sammeln sich im Sommer dort auch schnell Touristen und einheimische Wanderer.

Mehr Ruhe bietet in rund zwei Kilometern Entfernung die Kalktuffquelle. Insbesondere ihr Farbenspiel weiß zu beeindrucken, fließt an dem mit Moos bewachsenen Felsvorsprung doch glasklares, kalkhaltiges Wasser in ein türkisfarben schimmerndes Becken.

Während einer mehr oder weniger langen Wandertour lädt eine kleine Bank dazu ein, sich beim Anblick des Wasserfalls auszuruhen.

Die Route 3 des Müllerthal-Trail führt im Marscherwald an der Kalktuffquelle entlang. Wem die 38 Kilometer allerdings zu sportlich erscheinen, kann die Quelle auch über den rund zehn Kilometer langen Weg W7 mit Start an der Heringer Millen erreichen oder sich ganz einfach vom Parkplatz des Schiessentümpels aus dorthin begeben – indem er dem Müllerthal-Trail in die dem Schiessentümpel entgegengesetzte Richtung folgt.





