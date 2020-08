Vakanz doheem: Durch enge Felsspalten hindurch

Die Nouemerleeën sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Felsformationen lassen jeden Besucher staunen.

An schönen Wanderwegen fehlt es in Luxemburg wahrlich nicht. Wer gerne an der frischen Luft unterwegs ist, muss in Nommern vorbeischauen.

Der Auto-pédestre trail Nommern I ist einen Besuch wert und ist keinesfalls nur etwas für trainierte Walker und Wanderer. Beim Eurocamping Nommerlayen geht es los. Die ersten Hektometer des 5,3 km langen Weges sind die anspruchsvollsten. Es geht bergauf, einige Stufen gilt es zu meistern. Doch das ist auf dem vorbildlich gekennzeichneten Weg alles kein Problem.