Vakanz doheem: Dem Wolf auf der Spur

Die Geschichte dieses Ausflugszieles trägt sich im April 1892 zu. Doch seit einem grausamen Geschehnis im April 2020 müsste sie eigentlich um ein Kapitel erweitert werden.

Irgendwo an der Ortsgrenze zwischen Olingen und Rodenbourg: Eine Bushaltestelle heißt „Beim leschte Wollef“, die Weiheranlagen tragen den Namen „Beim leschte Wollef“.

Wer wissen will, was es mit dem „leschte Wollef“ auf sich hat: Im Ort genannt Kiem in Olingen findet sich die Lösung. Am Waldeingang lüftet eine Tafel das Geheimnis und verrät, dass an besagter Stelle am 24. April 1892 der letzte Wolf in Luxemburg getötet wurde.

Den tödlichen Schuss abgefeuert und dafür eine Prämie kassiert hatte ein gewisser Eduard ...