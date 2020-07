Vakanz doheem: Central Park in Luxemburg

Vakanz doheem in Kirchberg klingt zunächst einmal komisch. Ist aber durchaus möglich. Und kann richtig erholsam sein.

Einfach mal die Seele im Central Park baumeln lassen. Das geht nicht nur in New York, sondern auch in Kirchberg. In unmittelbarer Nähe der Coque befindet sich die kleine Oase der Ruhe und liegt dabei etwas abseits des hektischen und lauten Treibens auf der Avenue John F. Kennedy.

Der Parc Central ist perfekt zum gemütlichen Abhängen mit Freunden, zum Picknick mit der oder dem Liebsten, für einen Ausflug mit den Kindern, die sich auf dem großen Spielplatz austoben können, während es sich die Eltern auf den Sofas oder Liegen gemütlich machen können - natürlich nicht ohne die Kleinen aus dem Blickfeld zu lassen - oder aber wenn man einfach mal alleine sein, abschalten und ein gutes Buch lesen möchte ...