Wer regionale Kultur an der Our entdecken will, der ist auf dem Bléiepad bei Kalborn auf dem richtigen Weg gelandet.

Vakanz doheem: Bummeln auf dem Bléiepad

John LAMBERTY

Landschaft und Landwirtschaft: Beides sind Begriffe, die das kleine Dörfchen Kalborn seit jeher prägen. Wer beider Faszination entdecken und mit allen Sinnen genießen will, der sollte die Vakanz Doheem unbedingt mit einer Wanderung auf dem örtlichen Ourdaller Bléiepad vervollkommnen. Auf wahlweise fünf oder zehn Kilometern entführt der Weg in die raue Natur des Ourtals, mal durch Wälder, mal entlang des Grenzflusses, mal über den Bann, wo man zur vollen Blütezeit auf den Feldern alljährlich, neben Getreide oder Mais, auch die Sonderkulturen der Bauereninitiativ fir d’Éislek an den Naturpark Our (BEO) bewundern kann ...