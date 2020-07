Vakanz doheem: Bizarre Felsen und enge Klüfte

Der Naturentdeckungspfad Wanterbaach-Sieweschloeff in Berdorf führt auf einer kurzen Strecke von nur drei Kilometern an einer Vielzahl von geologischen Kuriositäten vorbei.

Nirgendwo im Land gewährt die Erde so genaue Einblicke in ihre Entstehungsgeschichte wie im Müllerthal. Der Naturentdeckungspfad Wanterbaach-Sieweschloeff in Berdorf führt auf einer kurzen Strecke von nur drei Kilometern an einer Vielzahl von geologischen Kuriositäten vorbei.

Wanderer können hier hautnah erleben, wie das Wasser einst die Felslandschaft aus Sandstein formte ...