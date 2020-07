Vakanz doheem: Auf den Spuren der "bösen Frau"

Die in Stein gemeißelten Figuren an einer Felswand bei Godbringen bieten einen ganz besonderen Anblick.

„Die Waldlichtung namens ,die böse Frau‘, in der Nähe von Diekirch, auf der sich zwei rätselhafte Reliefs befinden, stellt eine Frau mit Kopf und einen Mann ohne Kopf dar ...“ So beschrieb bereits Victor Hugo das Relief, das auf dem Haerdgespad bei Godbringen zu finden ist, in seinem 1869 veröffentlichten Roman „L'homme qui rit“.

Dessen Hauptfigur diente als Vorlage für den heute aus Batman-Filmen bekannten Bösewicht Joker ...