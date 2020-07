Luxemburg bietet viele Ausflugsmöglichkeiten. Auf der Karte sind einige der Lieblingsorte der LW-Redakteure zu finden.

Vakanz doheem: Alle Tipps auf einen Blick

(SH) - Die Corona-Pandemie hat so manchem die Lust auf Urlaub in der Ferne genommen. Dennoch lassen sich die Sommerferien auch im eigenen Land genießen, denn Luxemburg hat landschaftlich, kulturell und sportlich viel zu bieten – für Menschen, die gerne alleine unterwegs sind, für Familien und Freundesgruppen.

Die LW-Redakteure haben sich Gedanken gemacht und ein paar Urlaubstipps gesammelt. In Zeiten, in denen auf die physische Distanzierung geachtet werden soll, war es der Redaktion dabei wichtig, sich quer durchs Land vor allem auf die Suche nach Orten zu begeben, die sich außerhalb der ausgetretenen Pfade befinden und somit eine Möglichkeit bieten, den Massen zu entkommen – oft in freier Natur. Langeweile dürfte demnach im Sommer 2020 nicht aufkommen. Je nach Wetterlage ist allerdings angemessene Kleidung zu empfehlen.





