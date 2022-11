Das 52. Jagdgeschwader, das auf der US-Airbase in der Eifel stationiert ist, soll auch Manöver mit Rauch und Explosionen üben, so die Air Force.

Fluglärm

US-Militärflughafen Spangdahlem startet mehrtägige Übung

(dpa/lrs) – In der Region rund um den US-Militärflughafen Spangdahlem in der Eifel wird es bis Mittwoch mehr Fluglärm geben. Grund ist eine mehrtägige Übung des dort stationierten 52. Jagdgeschwaders, wie die Air Base zum Start am Montag mitteilte. Während der routinemäßigen Übung würden zur Simulation von Angriffen auch Sirenen, Lautsprecher, Explosionen und Rauchkanister zum Einsatz kommen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr seien keine Flüge und Übungen vorgesehen, hieß es.

Bei den Übungen mit Schall- und Rauchmaschinen würden keine schädlichen Schadstoffe freigesetzt, teilte der Stützpunkt weiter mit. Alle Simulationen seien auf den inneren Bereich der Air Base beschränkt. Das Training soll dazu dienen, die Einsatzbereitschaft der Soldaten zu verbessern. Ähnliche Übungen gebe es regelmäßig an Standorten der US-Luftwaffe weltweit.

Zudem werde es Trainingsflüge mit verbündeten Partnern geben, hieß es. Dazu gehöre auch das taktische Luftwaffengeschwader 51 der deutschen Luftwaffe, das auf dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel beheimatet ist. Die US-Luftwaffe kündigte „eine begrenzte Anzahl“ von Tiefflügen in der Region für den Zeitraum an.