Die Ukraine-Krise sorgt für globale Truppenbewegungen. Die US Air Force hat in der Eifel F-16 Kampfjets gegen F-35 Tarnkappenbomber getauscht.

Ukraine

US-Luftwaffe verlegt Tarnkappenjets in die Eifel

Die Ukraine-Krise sorgt für globale Truppenbewegungen. Die US Air Force hat in der Eifel F-16 Kampfjets gegen F-35 Tarnkappenbomber getauscht.

(dpa/tom) - Die US-Streitkräfte haben bereits vor einigen Tagen Tarnkappenjets auf den Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel verlegt. Fotos zeigten die Maschinen am Dienstag beim Start. Die US-Luftwaffe hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, die Kampfflugzeuge vom Typ F-35A Lightning II seien angekommen. Am 11. Februar hatte die US Air Force als Reaktion auf russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine die bisher in Spangdahlem stationierten F16-Kampfjets auf die Luftwaffenbasis Fetesti in Rumänien verlegt.

Die Röhre aus dem Kalten Krieg Eine NATO-Pipeline sorgt für den gesamten Kerosin-Nachschub am nationalen Flughafen. Der Verlauf der Leitung ist dabei nicht immer unproblematisch.

Diese und andere Verlegungen erfolgten in vollständiger Zusammenarbeit mit den Gastnationen und der Nato vorübergehend. Es handele sich um „umsichtige Maßnahmen“, um Bereitschaft und die gemeinsame Verteidigung in einer Phase der Ungewissheit zu verstärken. Über die Anzahl der Maschinen, die nach Spangdahlem verlegt wurden, gab es keine Angaben.

Tarnkappenbomber, demnächst mit Nuklearerlaubnis

Die vom US-Konzern Lockheed-Martin gebaute Maschine gilt als das modernste Tarnkappen-Kampfflugzeug der Welt. Zurzeit läuft das Zertifizierungsverfahren, das es den Jets vom Typ F-35A erlauben soll, mit atomaren Waffen bestückt zu werden. Ein umfangreiches Testprogramm für B61-12-Atombomben seien abgeschlossen, so ein Sprecher der Air Force. Danach folgen weitere Ausbildungsphasen, die bis spätestens Januar 2023 abgeschlossen sein sollen. Allerdings sollen nur diejenigen Einheiten die entsprechende Hardware erhalten, die auch tatsächlich einen „nuklearen Auftrag“ haben.



Atomwaffen in Belgien: Alte Polemik flammt erneut auf Die Nato hat ungewollt bestätigt, dass im flämischen Kleine Brogel US-Atomwaffen lagern. Das ist nicht neu, sorgt aber trotzdem für Aufregung.

Die B61-Atombombe ist Teil des sogenannten „NATO Nuclear Weapons Sharing Program“, zu Deutsch „Nukleare Teilhabe“. Das bedeutet, sie wird auch außerhalb der USA gelagert. Etwa 150 Bomben vom Typ B61 sind in Deutschland, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Türkei stationiert. In Belgien sollen „rund ein Dutzend“ B61-Bomben auf dem Stützpunkt Kleine Brogel in der Nähe von Hasselt liegen. Auf dem Stützpunkt der deutschen Luftwaffe in Büchel in der Eifel, knapp 60 Kilometer von Spangdahlem und etwa 70 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt, lagern nach Medienberichten B61-Bomben mit einer Sprengkraft von insgesamt 50 Kilotonnen TNT. Zum Vergleich: Die Hiroshima-Bombe hatte 13 Kilotonnen.