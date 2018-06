US-Wagen und Motorräder so weit das Auge reicht: Autofans sind am Wochenende beim International American Car Festival in Stadtbredimus gut aufgehoben.

US-Boliden hautnah sehen

Autofreunde kommen am Wochenende in Stadtbredimus beim 32. International American Car Festival voll auf ihre Kosten.



Am Freitag trafen nach und nach die Teilnehmer mit ihren US-Wagen und -Motorrädern auf dem Gelände ein. Bis Sonntagabend erwarten die Veranstalter, American Road Runners Luxembourg, 700 glänzende US-Fahrzeuge und bis zu 3.500 Besucher neben der Schleuse.



Während auf der Wiese viel für das Auge geboten wird, können die Besitzer der US-Fahrzeuge Ersatzteile und Accessoires erwerben. Für den passenden Look können sich sowohl die Herren als auch die Damen mit Rockabilly- und Western-Kleidung eindecken.



27 Noch bis Sonntag sind die US-Boliden in Stadtbredimus zu bestaunen. Foto: Pierre Matgé

Noch bis Sonntag sind die US-Boliden in Stadtbredimus zu bestaunen. Foto: Pierre Matgé





