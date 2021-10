Rund ein Dutzend Besatzungsmitglieder sollen beim Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt verletzt worden sein.

Südchinesisches Meer

US-Atom-U-Boot in Unfall verwickelt

(TJ) - Die „U.S.S. Connecticut“ ist im südchinesischen Meer mit einem unbekannten Objekt kollidiert. Dabei soll es laut Medienberichten rund ein Dutzend Verletzte an Bord gegeben haben. Sie sollen leichte bis mittelschwere Blessuren davongetragen haben.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Zusammestoß bereits am vergangenen Samstag in internationalen Gewässern. Der Nuklearantrieb des Unterseebotes sei bei der Kollision nicht beschädigt worden, heißt es, die „Connecticut“ soll nach Angaben der US-Marine voll einsatzfähig sein. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist unklar. Auch ist nicht gewusst, mit was die „Connecticut“ kollidiert ist. Spekulationen reichen von einem gesunkenen Schiff bis zu einem verlorenen Frachtcontainer. Das U-Boot habe Kurs auf einen Stützpunkt auf der Insel Guam im Westpazifik genommen.

Patrouillenfahrt nach Spannungen

Im südchinesischen Meer gab es zuletzt Spannungen mit China, das mit Flugmanövern bei Taiwan für Aufsehen gesorgt hatte.

Die 1998 in Dienst gestellte „Connecticut“ hat eine Länge von 108 Metern und verdrängt rund 10.000 Tonnen Wasser. Sie ist im Normalfall mit 12 Offizieren und 120 Mann Besatzung unterwegs.





