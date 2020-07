Urteil: Zweite Chance für reuigen Dieb

Vom Dieb zum Helfer hat sich ein ehemals alkoholsüchtiger Mann gewandelt. Dem trugen die Richter bei ihrem Urteil dann auch Rechnung.

(str) - Eine zweite Chance gewährten die Richter der 16. Strafkammer am Dienstag einem Mann, obwohl dieser wegen vergleichbarer Taten im Ausland vielfältig vorbestraft ist: Der Mann, zur Tatzeit ein schwerer Alkoholiker, hatte im Jahr 2017 in Bonneweg in einem Geschäft ein Smartphone und in einem anderen eine Flasche Jägermeister gestohlen.

Da der Angeklagte inzwischen trocken ist und einer Beschäftigung als Freiwilliger bei einer Hilfsorganisation nachgeht, willigten sie einer Verurteilung zu 120 Sozialstunden im Dienste der Allgemeinheit ein ...