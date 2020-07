Urteil: Sicherheitsfirma schuldig aber straffrei

Um den Zugang zu einer Baustelle kontrollieren zu dürfen, braucht eine Sicherheitsfirma eine Wachschutzgenehmigung des Justizministeriums.

(str) - Eine Zugangskontrolle zu einem Baustellenbereich ist tatsächlich eine Wachschutzaufgabe, für die eine Genehmigung des Justizministeriums erforderlich ist. Das hielt die 16. Strafkammer am Bezirksgericht Luxemburg am Dienstag fest.

In dem Fall einer Sicherheitsfirma, die wegen illegaler Wachschutzdienste während Bauarbeiten am Schwimmbad Les Thermes in Strassen im Jahr 2018 angeklagt ist, hielten die Richter nun zwar die Schuld des Unternehmens und des Betreibers fest, setzten das Urteil aber für die Dauer von zwei Jahren aus ...