(SH) - Keine Haftstrafe, dafür aber ein dreijähriges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe von 750 Euro. So lautetet am Donnerstag am Bezirksgericht Diekirch das Urteil gegen einen Lastwagenfahrer, der am 21. Dezember 2015 in Wemperhardt eine 73-jährige Frau erfasst und so schwer verletzt hatte, dass diese noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Frau hatte die N7 in Höhe des Shoppingzentrums Massen mit ihrem Einkaufswagen auf einem Fußgängerüberweg überquert. Nach dem Unfall hatte der Fahrer angegeben, die Frau erst spät erblickt zu haben, auch weil es zum Zeitpunkt des Unfalls bereits angefangen hatte, dunkel zu werden. Vor den Richtern erklärte er, er habe versucht zu bremsen und die Frau zu umfahren, dies sei ihm jedoch nicht gelungen.

Zwei der drei Jahre des Fahrverbots wurden zur Bewährung ausgesetzt. Zudem gilt das Verbot nicht für berufliche Fahrten. Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.