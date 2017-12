(str) - Von einer kaltblütigen und schändlichen Tat hatte die Staatsanwaltschaft im Berufungsprozess um einem Brudermord am 20. Dezember 2014 in Esch/Alzette gesprochen. Die Strafmaß aus erster Instanz sei deswegen beizubehalten.



Das sahen die Richter des Appellationshofs am Dienstag ebenso. Sie bestätigten das Urteil aus erster Instanz auf ganzer Linie und verurteilten den 28-jährigen Luxemburger Eric L. zu ein einer lebenslangen Haftstrafe.



In einem zweiten Punkt leisteten die Berufungsrichter ebenfalls der Strafforderung der Staatsanwaltschaft Folge: Den mitangeklagten Komplizen Alessandro S., der in erster Instanz freigesprochen worden war, verurteilten sie zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und einer Geldbusse in Höhe von 3000 Euro.



Dem Ex-Carabiniere war vorgeworfen worden, Eric L. sowohl bei der Tatvorbereitung als auch durch ein falsches Alibi und später bei einem Fluchtversuch unterstützt zu haben.



Eric L. war, wie sich im Prozess zeigte, offensichtlich schon länger eifersüchtig auf seinen behinderten Bruder Charly. So sehr, dass er beschloss diesen zu töten. Zudem ging es auch um eine Erbschaft, die das Grundkapital für eine Unternehmensgründung gemeinsam mit Alessandro S. stellen sollte.



Den Ermittlungen zufolge hatte Eric L. seinen Bruder vorsätzlich mit einem mit Psychopharmaka versetzten Fruchtsaft außer Gefecht gesetzt und ihn dann bei lebendigem Leib verbrannt. Durch die nächtliche Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus brachte er zudem auch andere Menschen in Lebensgefahr.



Eric L. konnten zudem umfangreiche Bestrebungen nachgewiesen werden, um die Tat zu vertuschen und um falsche Fährten zu legen. In erster Instanz hatte er zudem behauptet, er habe eigentlich nur sich selbst töten wollen, habe dann aber bei einem Wutanfall seinen Bruder umgebracht.