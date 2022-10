Trägt der Fahrer des Polizeibusses Mitschuld an der tödlichen Kollision im April 2018 in Lausdorn? Die Richter aus Diekirch geben am Donnerstag eine Antwort.

Lokales 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Vor Gericht

Urteil im Lausdorn-Prozess ergeht am Donnerstag

Trägt der Fahrer des Polizeibusses Mitschuld an der tödlichen Kollision im April 2018 in Lausdorn? Die Richter aus Diekirch geben heute eine Antwort auf diese Frage.