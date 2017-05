(mth) - Im Juli 2015 hatte François N. sich nach einer Geburtstagsfeier an einer Zwölfjährigen vergriffen. Jetzt wurde der Franzose zu einer 15-monatigen Haftstrafe sowie einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt. Zusätzlich muss er insgesamt 1500 Euro an Entschädigung und Gerichtskosten zahlen.

Im Juli 2015 war es nach einer Geburtstagsfeier zu dem Annäherungsversuch gekommen, nachdem dreizehn Kinder und mehrere Erwachsene gemeinsam im selben Haus übernachtet hatten. Der 25-jährige Angeklagte soll sich gegen fünf Uhr in der Nacht der Minderjährigen genähert und mit seiner Hand unter ihr T-Shirt gefasst haben. Anschließend soll er das Mädchen am Rücken, am Bauch sowie an den Brüsten berührt haben.

Als das Mädchen morgens nach Hause kam, vertraute sie sich ihrer Mutter an. Zwei minderjährige Jungen, die während der Nacht nicht geschlafen hatten, konnten den Vorfall bezeugen.

Der Angeklagte selbst stritt alle Vorwürfe ab. Er könne sich an nichts erinnern, erklärte er, wohl wegen des Alkoholkonsums während der Geburtstagsfeier.