Ursachenforschung nach Wasserpanne in Mamer

Nicolas ANEN Am Sonntag hatten Einwohner aus der Gemeinde Mamer zeitweise kein Wasser. Der Grund war kein Leck, sondern ein übergroßer Verbrauch. Die Gemeinde vermutet, dass die Leitungen abgezapft wurden.

Etwa drei Stunden lang wurde am Sonntag in der Gemeinde Mamer überdurchschnittlich viel Wasser genutzt. Wie ein Verantwortlicher des technischen Dienstes wort.lu am Montag erklärte, geht die Gemeinde davon aus, dass die Wasserleitungen abgezapft wurden. Ein solcher Verbrauch sei nicht normal.

Dadurch sei der Druck im Wassernetz gefallen. Deswegen hatten Einwohner kein Wasser mehr, beziehungsweise kam es nur tröpfchenweise aus dem Wasserhahn. Danach normalisierte sich die Lage wieder.

Gemeinde ermittelt

Die Gemeinde ist nun auf der Suche nach diesem mysteriösen Verbraucher. Für solche Quantitäten kämen nicht so viele in Frage, hieß es.

Weiter hält sich die Gemeinde aber noch bedeckt. Erst werde man abwarten, Gewissheit zu haben, ehe weitere Schritte eingeleitet werden.