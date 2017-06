(LE/str) - Nachdem sich am Donnerstag gegen Mittag Gasgeruch in mehreren Escher Straßen bemerkbar gemacht hatte, begann für die Techniker des Zulieferers Sudgaz eine fieberhafte Suche nach einem möglichen Leck.



Zur Sicherheit wurden an verschiedenen Stellen einzelne Fahrspuren und Straßenabschnitte für den Verkehr gesperrt. Betroffen waren waren u.a. die Rue Burgoart in Richtung des Boulevard Berwart und der Boulevard Berwar (in beiden Richtungen). Auch in Richtung des „Kayler Poteau“ kam es zu Verkehrsbehinderungen.



Auf Nachfrage war gegen 18 Uhr von der Gemeinde zu erfahren, dass es noch immer keine neuen Erkenntnisse zu einem möglichen Leck gebe.