(tom/m.r.) - Schrecksekunden und hoher Sachschaden in der Rue de l'Acier in Niederkorn: Während der Löscharbeiten eines Hausbrandes ist es dort kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Montag zu zwei aufeinanderfolgenden Explosionen gekommen. Die beiden Zwischenfälle ereigneten sich zwischen 0.48 Uhr und 0.53 Uhr.



Verletzt wurde niemand, allerdings stürzte ein Teil des Gebäudes durch die Explosionen ein und anliegende Häuser wurden durch die herumfliegenden Trümmerteile beschädigt. Zudem wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, ein Auto erlitt einen Totalschaden.



Das Video von der Explosion:





Die Polizei sperrte den Einsatzraum weiträumig ab und die Gemeinde Differdingen kümmerte sich um die Unterbringung aller betroffenen Anwohner. Die Brandursache ist bislang unklar, der Mess- und Erkennungsdienst wurde mit der Untersuchung beauftragt.



Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot der Wehren aus Differdingen, Sassenheim und Petingen aus, außerdem war der Samu aus Esch am Ort des Geschehens.



Zeugen gesucht

Um den genauen Hergang in der rue de l'Acier rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nach Augenzeugen aus der Nacht zum Montag. Alle Hinweise und sachdienlichen Angaben nimmt das CPI Differdange unter der Telefonnummer (+352) 244 535 01 entgegen.