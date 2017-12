(tom) - Schrecksekunden und hoher Sachsachden in der Rue de l'Acier in Niederkorn: Kurz nach Mitternacht waren dort in der Nacht zum Montag zwei Explosionen zu hören - Zeugenaussagen zufolge habe man die Detonationen bis nach Differdingen hören können. Die beiden Zwischenfälle ereigneten sich zwischen 0.48 Uhr und 0.53 Uhr.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot der Wehren aus Differdingen, Sassenheim und Petingen aus, außerdem war der Samu aus Esch am Ort des Geschehens. Die Einsatzkräfte mussten allerdings kaum tätig werden, verletzt wurde niemand. Die Ursache ist nicht bekannt.