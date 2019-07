Urlaub im Grünen: Campen in Luxemburg

Es sind Sommerferien und das zieht viele Touristen auch ins Großherzogtum. Naturliebhaber unter ihnen verbringen die Ferien gerne auf einem der 86 Campingplätze im Land.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – für viele gibt es nichts Schöneres, als in der freien Natur zu sein. Insgesamt 86 Campingplätze im Großherzogtum laden Gäste dazu ein, unter dem Sternenhimmel zu schlafen. 10 751 Stellplätze stehen in Luxemburg zur Verfügung, vorwiegend im Norden des Landes. 58 der Campingplatzbetreiber mit ihren 8 222 Stellplätzen gehören Camprilux an, der Vereinigung der Campingplatzbetreiber im Großherzogtum.

Linda Gedink ist nicht nur Generalsekretärin von Camprilux, sie weiß auch aus täglicher Erfahrung, worum es geht – denn sie ist die Chefin des Campingplatzes „Auf Kengert“, gelegen zwischen Medernach und Fels ...