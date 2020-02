Urgences-Reform: Doppelte Schichten, doppelte Belastung

Psychiater drohen mit ihrer Kündigung, Notfallärzte warnen vor Sicherheitsproblemen. Die Reform der Urgences-Bereitschaftsdienste im Zentrum stößt auf Widerstand.

Die Notaufnahmen sind überlastet, so lautete das Fazit eines 2017 vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebenen Audits. Neben einem nüchternen Befund formulierte die Studie aber auch zahlreiche Verbesserungsvorschläge, an deren Umsetzungen seither gearbeitet wird. Dazu zählt eine Reform der Notaufnahmen des Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) und der Hôpitaux Robert Schuman (HRS).

Ab dem 1 ...