Urbane Rätsel: Sechs Geheimnisse aus Luxemburg-Stadt

Ein verborgener Gang, eine seltsames "Gleis", bekannte Stimmen und ein versteckter Brunnen: Die Hauptstadt steckt voller Mysterien.

In jedem Ort gibt es sie, diese Dinge, die man zwar schon zigmal gesehen und gesagt hat, gehört oder gefragt. Bei denen man aber dennoch nicht so recht weiß, was sich dahinter verbirgt. Kleine Besonderheiten und Geschichten, bei denen es sich lohnt, genauer hinzusehen – und sie eben doch mal auszuplaudern.

Der mysteriöse Tunnel

Zwei Türen ...