Einen Tag vor den Wahlen trafen sich zahlreiche Radfahrer in Luxemburg-Stadt, um bessere Radinfrastrukturen einzufordern.

Lokales 36

Aktion von ProVelo

Unzählige Radfahrer nahmen am Samstag die Hauptstadt ein

Glenn SCHWALLER Einen Tag vor den Wahlen trafen sich zahlreiche Radfahrer in Luxemburg-Stadt, um bessere Radinfrastrukturen einzufordern.

Zahlreiche Radfahrer haben am Samstagnachmittag in Luxemburg-Stadt für die Verkehrswende und bessere Fahrradinfrastrukturen demonstriert. Die Aktion Safe Cycling Now 3.0, die von ProVelo initiiert wurde, startete gegen 15 Uhr am Saint-Esprit-Plateau. Von dort ging es auf einer sechs Kilometer langen Rundfahrt durch die Oberstadt, Bonneweg und das Bahnhofsviertel.

36 Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser Dem Aufruf von ProVelo waren unzählige Radfahrer gefolgt. Foto: Gilles Kayser

„Wer sich die Wahlprogramme anschaut, stellt fest, dass eine Mehrheit der Kandidaten sich als Meister der sanften Mobilität sehen, die Realität sieht aber anders aus“, kritisierten die Organisatoren der Demonstration in einem Presseschreiben. Radfahrer würden noch immer gegenüber Autofahrern benachteiligt, so der Vorwurf.

Auf dem Fahrrad in der Hauptstadt unterwegs - im Idealfall sicher Neckel Muller hat vor einem Jahr sein Auto verkauft und nutzt seither nur noch sein Fahrrad. Das LW nimmt er mit auf seinen Heimweg.

„Einen Tag vor den Wahlen ist es uns wichtig, ein Zeichen dafür zu setzen, dass das Fahrrad in allen Gemeinden seinen Platz braucht und wir auf Politiker angewiesen sind, die eine Vision von einer nachhaltigen Stadt und Mobilität haben“, erklärten die Organisatoren auf Facebook.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.