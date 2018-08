Mehrere Teilnehmer einer Ferienkolonie in Fünfbrunnen hatten in der vergangenen Woche über Unwohlsein geklagt. Wie das Gesundheitsministerium nun mitteilt, hatte sie das Norovirus erwischt.

Unwohlsein in Kolonie: Es war das Norovirus

(SH) - Es sollte ein schönes Ferienerlebnis werden, doch am vergangenen Dienstag hatten dann 41 Kinder und 16 Erwachsene, die an einer Kolonie in Fünfbrunnen bei Wintger teilgenommen hatten, über Unwohlsein geklagt.



Wie das Gesundheitsministerium nun mitteilte, hatte das Norovirus grassiert. Mittlerweile gehe es den Kindern und ihren Begleitern jedoch wieder gut.



Bei dem Norovirus handelt es sich um ein hochansteckendes Virus, das sich von Mensch zu Mensch überträgt, jedoch kein ernstes Risiko für Personen, die sich in einer guten gesundheitlichen Verfassung befinden, birgt. Dennoch sei der Krankheitsverlauf oft heftig.