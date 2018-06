Der Ministerrat hat am Freitag spontan 30 Millionen Euro Direkthilfe für die von den Überschwemmungen geschädigten Menschen bereitgestellt.

Unwetterschäden: Regierung bewilligt 30 Millionen Direkthilfe

(TJ) - Der Ministerrat hat am Freitag spontan 30 Millionen Euro Direkthilfe für die von den Überschwemmungen geschädigten Menschen bereitgestellt. Dies hat Premierminister Bettel hat am frühen Nachmittag der Presse mitgeteilt. Bereits am Morgen war er mit Innenminister Dan Kersch in die betroffenen Gebiete gefahren, um sich ein Bild zu machen.

Anschließend hatten beide der Regierungsmannschaft einen Bericht vorgelegt, woraufhin die Exekutive spontan beschloss, 30 Millionen als Hilfe für die geschädigten Privatpersonen und Betriebe bereitzustellen.

Zudem sollen 15 bis 20 Arbeiter in die Region Müllerthal abbestellt werden und die zahlreichen Wanderwege, die nach den Fluten unpassierbar sind, wieder frei zu machen. Auch die Armee wurde ins Katastrophengebiet beordert, wie dieser Tweet von Staatssekratärin Francine Closener dokumentiert:

Ech si frou, dass ëmmer op d'Arméi Verlooss ass wann een se brauch - 2 Pelotonen sinn am Mëllerdall am Asaz pic.twitter.com/6mQ15DPhJt — Francine Closener (@FClosener) June 1, 2018