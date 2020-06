Das Unwetter, das am Freitagabend über das Großherzogtum zog, hat Spuren hinterlassen: Die Durchfartsstation für Covid19-Tests an der N10 in Machtum wurde schwer beschädigt.

Unwetter: Drive-In-Teststation in Machtum beschädigt

(C.) - Am Freitagabend wurde die Durchfahrtsstation entlang der Nationalstraße 10 in Machtum durch das Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen. Die umfangreichen Schäden verhindern jede Testaktivität am Samstag, den 13. Juni. Die Teststation wird voraussichtlich am Mittwoch wieder öffnen. Ab Freitagabend begannen die Laboratoires Réunis, die die Analysen des Large-Scale Testing Projekts im Land durchführen, sofort damit, die Menschen per SMS zu informieren.



Die Personen, die einen Termin an der Station Machtum vereinbart haben, werden gebeten, sich nicht dorthin zu begeben. Sie können entweder anstelle von Machtum an einer der anderen Teststationen des Projektes vorbeikommen und dort ihren Test durchführen, oder ab Montag ihren Termin umbuchen. Alle Teststationen im Überblick sowie der Link zum Buchungssystem auf covidtesting.lu.

Die Helpline 28 55 83-1 ist von Montag bis Freitag geöffnet. Am Montag, 15. Juni, werden Anrufe von 8-16h entgegengenommen. Ab Dienstag, 16. Juni ist die Helpline von 8-18h erreichbar.

Weitere Sturmschäden entlang der N10

Rund um Machtum hat das Gewitter mit Starkwind noch weitere Schäden verursacht. Mehrere Bäume wurden entwurzelt, Äste fielen auf parkende Autos.

Die Feuerwehr verzeichnete landesweit 28 wetterbedingte Einsätze am Freitagabend.

