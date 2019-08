Unterwegs in Luxemburg: Eine Kajaktour auf der Sauer

Wassersportfreunde kommen in Diekirch vollends auf ihre Kosten. Die angebotenen Kajaktouren versprechen sowohl Entspannung als auch Nervenkitzel.

Wassersportfreunde kommen in Diekirch vollends auf ihre Kosten. Die angebotenen Kajaktouren versprechen sowohl Entspannung als auch Nervenkitzel.

Von Laurence Braun



Erny Klares wurde das Kajakfahren gewissermaßen in die Wiege gelegt. Schon sein Vater war ein begeisterter Fahrer. Der Sohn trat in seine Fußstapfen. Unter anderem nahm er an internationalen Wettkämpfen teil, war sogar bei Weltmeisterschaften dabei.



Da er seiner Leidenschaft danach weiterhin nachgehen, dies aber auch anderen Wassersportbegeisterten ermöglichen wollte, eröffnete er 2016 den VerleihKanuRaft an der Sauer ...