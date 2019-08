Unterwegs in Luxemburg: Auf die Spuren von Graf Siegfried und Nixe Melusina

Die City Promenade for Kids des Luxembourg City Tourist Office bringt Kindern auf eine abwechslungsreiche Weise die Geschichte der Hauptstadt näher.

Wie viele Türme hat die Kathedrale? Was trägt die Gëlle Fra in ihren Händen? Wie heißen die unterirdischen Befestigungsanlagen? – Fragen, die für Erwachsene vielleicht einfach zu beantworten sind, für viele Kinder aber womöglich komplettes Neuland. Grund genug, die Hauptstadt und ihre Vergangenheit auf der City Promenade for Kids zusammen mit Graf Siegfried und der Nixe Melusina zu entdecken.



Die passende Karte, die in mehreren Sprachen verfügbar ist, erhält man beim Luxembourg City Tourist Office (LCTO) auf der Place Guillaume II ...