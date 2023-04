In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Energieausfälle und Stolperfallen.

Gazettchen

Unterwegs in der Stockfinsternis

Sophie HERMES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Energieausfälle und Stolperfallen.

Für mein letztes Rennen hatte ich die lange Reise nach Südafrika auf mich genommen. Die Bemühungen sollten belohnt werden, immerhin wird den Teilnehmern „der schönste Marathon der Welt“ versprochen. Dass das etwas geschummelt ist, war mir durchaus bewusst, immerhin handelt es sich streng genommen nicht um einen Marathon. Auf die 42 Kilometer wurden nämlich noch ein paar weitere draufgepackt. Das liegt vermutlich aber gerade an den schönen Landschaften. Denn tatsächlich waren die Aussichten atemberaubend – und das nicht nur, weil das Sightseeing im Laufschritt erfolgte.

Es hat mich diesmal nicht von den Füßen gehauen.

Vor Stolperfallen war ich im Vorfeld allerdings nicht gewarnt worden. Und deren gab es so einige. Für einen Tollpatsch wie mich eine wahre Herausforderung.

Ich nehme es vorweg: Es hat mich diesmal nicht von den Füßen gehauen. Nicht einmal frühmorgens um 5 Uhr, als ich mich – noch im Halbschlaf – zur Startlinie begab. Auch nicht kurze Zeit später, als es plötzlich stockdunkel um uns wurde. Dass es in Südafrika öfter zu Stromausfällen kommt, war mir bewusst. Auf die Idee, dass ich deswegen möglicherweise durch die Finsternis laufen müsste, war ich allerdings nicht gekommen.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Zum Glück hatte ich aber stets umsichtige Läufer in meiner näheren Umgebung, die eine Taschenlampe bei sich trugen. Und so schafften wir es, in einem Trupp von mehr als 10.000 Teilnehmern nicht nur, uns nicht ungewollt gegenseitig auf die Füße zu treten, sondern konnten auch die Katzenaugen und weitere Unebenheiten in der Straße vermeiden.

Und nach dem Lauf durch die Finsternis war der anschließende Sonnenaufgang am Meer umso bezaubernder. Eben „der schönste Marathon der Welt“ – oder zumindest einer der schönsten.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.