Untersuchung nach Tod einer geimpften Person in Luxemburg

Der behandelnde Arzt vermutet einen Zusammenhang mit der Verabreichung von AstraZeneca-Impfstoff.

(TJ) - In der Nacht vom 9. auf den 10. April verstarb eine 74 Jahre alte Person, die 14 Tage zuvor geimpft worden war, in einem Luxemburger Krankenhaus. Weil der behandelnde Arzt einen Zusammenhang zwischen dem Ableben der Frau und der Impfung mit AstraZeneca vermutet, wurden die Instanzen eingeschaltet.

Der Untersuchungsrichter ordnete eine Autopsie an, die am 13. April durchgeführt wurde, wie die Justizverwaltung am Mittwoch in einem Schreiben mitteilt. Man wartet aktuell auf die Ergebnisse der Untersuchung.

Sobald die Ergebnisse vorliegen, werde die Santé informiert, heißt es weiter. Zum aktuellen Zeitpunkt bereits Schlüsse zu ziehen, sei voreilige Spekulation.

Länder wie Deutschland haben Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca nach ähnlichen Fällen an Impfkandidaten unter 60 Jahren ausgesetzt. In Luxemburg wird Astrazeneca jedoch weiter für alle Impfkandidaten empfohlen.

