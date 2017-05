(lb) - Wie es genau dazu kam, dass in Nommern in der Nacht auf Samstag gleich mehrere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe eines Einfamilienhauses in Flammen aufgingen, bleibt noch zu klären. Die Polizei ermittelt, nachdem das Feuer am Samstagmorgen kurz vor 1.30 Uhr beim Einsatzzentrum von Fels gemeldet wurde.

Beim Eintreffen in der "Millebaach" fanden die Feuerwehrleute in einer Garageneinfahrt eines Wohnhauses zwei Autos vor, die in Brand standen. Etwas abgelegen brannten in einer Seitenpassage zudem ein Lieferwagen, sowie eine Hecke und eine Böschung.



Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr aus Nommern, Fels und Waldbillig konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.



Wie die Polizei erklärt, kann ersten Ermittlungen zufolge eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Alle zweckdienlichen Hinweise sind an die Polizei in Mersch unter der Telefonnummer 4997-9500 weiterzuleiten.