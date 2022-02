Die Fondation Kriibskrank Kanner hat im vergangenen Jahr 255 Familien betreut. Drei kleine Patienten sind 2021 an Krebs verstorben.

Fondation Kriibskrank Kanner

Unterstützung für krebskranke Kinder und ihre Familien

„Die Unterstützung der Fondation Kriibskrank Kanner ermöglicht es uns, uns zu 100 Prozent auf unseren Sohn zu konzentrieren.“ Diese Worte stammen von der Mutter eines kleinen Sohnes, der an Krebs erkrankt ist und sich derzeit in der intensiven Phase seiner Behandlung befindet. Wie sie wurden im vergangenen Jahr 254 weitere Familien von der Stiftung betreut - 201 kleine Patienten wegen eines Krebsleidens, 54 weitere wegen anderer seltener Krankheiten. 40 Familien nahmen im vergangenen Jahr erstmals Kontakt zur Stiftung auf.

Bei der Vorstellung des Jahresberichtes der Fondation Kriibskrank Kanner am Donnerstag gab es jedoch auch traurige Nachrichten zu vermelden. So haben 2021 drei kleine Patienten, die von der Fondation betreut wurden, den Kampf gegen den Krebs verloren. Nationale Statistiken zum Kinderkrebsleiden gibt es zwar nicht, die Zahlen der Fondation Kriibskrank Kanner würden sich aber in den europäischen Schnitt einreihen, so Anne Goeres, Direktorin der Fondation Kriibskrank Kanner. So sterben europaweit jedes Jahr rund 6.000 Kinder und Jugendliche an der Folge einer Krebserkrankung. Unterdessen riskiert einer von 300 Neugeborenen, vor seinem 20. Lebensjahr mit Krebs in Kontakt zu kommen.

Betreuung, Sensibilisierung, Forschung

Die Fondation Kriibskrank Kanner steht Betroffenen seit Jahren zur Seite. Die Betreuung richtet sich dabei nicht nur an die kranken Kinder, sondern an deren ganze Familie und umfasst diverse Bereiche – von der psychologischen über die pädagogische bis zur finanziellen Hilfe. Die Corona-Pandemie hat allerdings auch hier ihre Auswirkungen. So können die Räumlichkeiten in der Maison des Enfants in Strassen wegen der Hygienevorschriften nicht komplett ausgelastet werden und auch die Maison Losch in Brüssel, in der Eltern während eines Krankenhausaufenthaltes ihrer Kinder unterkommen können, sowie das Appartement an der belgischen Küste, in dem sich die Familien erholen können, konnten 2021 nur bedingt belegt werden.

Die Aufgabe der Fondation Kriibskrank Kanner begrenzt sich jedoch nicht nur auf die Betreuung von Betroffenen. Auch die Sensibilisierung sowie die Forschung will man vorantreiben. Im Bereich der Sensibilisierung wird dem 24. September eine bedeutende Rolle zukommen, findet dann doch die fünfte Ausgabe des solidarischen Laufes Lëtz go Gold statt. Hier will man 1.000 Teilnehmer vereinen und 500.000 Euro an Spendengeldern sammeln, die der Forschung – vor allem im Bereich von besonders aggressiven Kinderkrebsarten – zugutekommen sollen.

